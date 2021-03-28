Учеными были обнаружены необычные свойства кофе

Специалисты обнаружили уникальные свойства кофе. В ходе исследования ученые выяснили, что употребление кофе за 30 минут до занятий спортом рекордно увеличивает скорость сжигания жира. Исследователи рассказали, что привлекли к этому необычному эксперименту добровольцев, средний возраст которых составлял 32 года.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что употребление кофе или других напитков с высоким содержанием кофеина увеличивает максимальное окисление жиров. Научная работа ещё раз доказала, что сочетание интенсивных физических упражнений и употребление кофе ускоряет процесс сжигания жиров на 13%. Исследователи рекомендуют совмещать кофеин и физические нагрузки во второй половине дня, так как в это время сжигание жира происходит более активно.

Напомним, что ранее известный телеведущий и доктор Александр Мясников развенчал все самые популярные мифы о кофе. Он подчеркнул, что напитки с кофеином можно употреблять даже пациентам с заболеваниями сердца и с высоким давлением. По словам Мясникова, две чашки крепкого кофе в день, напротив, улучшают самочувствие сердечников.