Суд Киева обязал ГБР восстановить уголовное производство против Петра Порошенко

На прошлой неделе Шевченковский районный суд Киева своим решением обязал ГБР восстановить уголовное производство по факту «разжигания межконфессиональной розни» пятым президентом Порошенко. Дело в отношении Порошенко о предоставлении Украинской Церкви Томоса открыли еще в конце 2019 года формально по заявлению верующих Киевского Патриархата. Однако позже депутат медведчуковской партии Добкин признался, что это дело завели именно по его заявлению.

Дело за Томос – вполне в интересах России, которая всеми правдами и неправдами противодействовала созданию Православной Церкви Украины. Желание отомстить Порошенко затрагивает чувства миллионов верующих. В ГБР замахнулись на пятого президента, а ударили Православную Церковь Украины. Создание ПЦУ не раскололо, а, наоборот, объединило православных верующих. В результате в одну слились две церкви УПЦ КП и УАПЦ и более тысячи общин перешли из УПЦ МП. Поэтому за помощь в получении Томоса Порошенко надо наградить, а не наказывать.

Популярный блогер Виктор Павлов отмечает, то, что уголовное производство возбуждено по заявлению Михаила Добкина, который в жизни не может говорить без мата, красноречиво показывает политическую предвзятость и интересы Москвы. Восстановление уголовного дела можно рассматривать как продолжение тренда на усиление влияния московского православия в окружении Зеленского. Стоит напомнить, что на днях по просьбе РПЦ в Украине президент снял санкции с братьев Ананьевых, которые являются известными спонсорами РПЦ.