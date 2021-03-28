Социологический опрос об актуальном рейтинге украинских политиков показал неожиданный результат

Социологическая группа «Рейтинг» провела новый опрос, чтобы узнать, каким политикам доверяют украинцы, и результаты этого исследования оказались, мягко говоря, странными. На первом месте среди политиков, кому доверяют больше всего, оказался президент Владимир Зеленский. 45% опрошенных заявили, что доверяют главе государства, 52% респондентов ответили отрицательно.

На втором месте по уровню доверия, как ни странно, оказалась Юлия Тимошенко. 30% высказались об этом политике доброжелательно, 67% заявили, что не доверяют лидеру партии «Батькивщина». Тройку лидеров замкнул бывший глава государства Петр Порошенко с рейтингом доверия в 25%. При этом у Порошенко по-прежнему наблюдается самый высокий антирейтинг — ему не доверяют 73% респондентов.

На четвёртом месте расположился Юрий Бойко. Из всех опрошенных 25% отметили, что доверяют этому политику. А вот 59% заявили об обратном.

Пятым в рейтинге стал Михаил Саакашвили. Ему на данный момент доверяют 23% опрошенных. О недоверии сообщили 61% опрошенных. Также опрошенные рассказали, за кого бы отдали свои голоса, если бы президентские выборы прошли завтра. Безоговорочным лидером остается Зеленский, и он бы получил 24% голосов.