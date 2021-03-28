Сегодня празднует День рождения самая эпатажная певица современности

Сегодня празднует свой день рождения Леди Гага — американская певица, дизайнер, продюсер и актриса. Сейчас у звезды с мировым именем есть титул самого влиятельного музыканта. За шокирующие перформансы ее наградили прозвищами Леди Эпатаж и Леди Монстр. Она стала объектом научных диссертаций по психологии и культурологии.

Певица — обладательница внушительного списка наград: American Music Awards, «Грэмми» и МТV в разных странах. Ее дискографию составляют десятки синглов, полноценных студийников и совместных альбомов, становившихся многократно платиновыми и золотыми. Огромным тиражом разошлась композиция Bad Romance, считающаяся лучшей в творческой биографии Леди Гаги.

В начале 2020 года артистка порадовала поклонников лид-синглом Stupid Love, релиз которого предварил выход очередной работы – альбома Chromatica. Премьеру диска пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Но Леди Гага не прекратила на период самоизоляции свою творческую активность. Она организовала музыкальный марафон, в котором приняли участие Билли Айлиш, Лиззо, Элтон Джон, Тейлор Свифт и другие. Собранные средства были перечислены в поддержку медиков.

В мае исполнительница презентовала хит Rain On Me, который исполнила вместе с Арианой Гранде. Видеоролик на песню за первые сутки премьеры посмотрело более 20 млн пользователей.

А первым ярким событием 2021-го стало выступление певицы на церемонии инаугурации нового президента США Джо Байдена. Леди Гага исполнила национальный гимн.