С начала текущего года стремительно растет государственный долг Украины

Государственный и гарантированный государством долг Украины только за февраль текущего года в долларовом эквиваленте увеличился до 91 млрд долларов США. Такие данные появились на официальном сайте Министерства финансов. Отмечается, что в конце декабря 2020 года государственный долг Украины превышал 90 млрд долларов.

За прошлый год он увеличился более чем на 4 млрд долларов, или на 116 млрд гривен. Однако с начала текущего года госдолг стремительно растет. Всего за три месяца он увеличился на миллиард долларов. При этом верхний лимит госдолга на 31 декабря 2021 года в госбюджете установлен на уровне 90,46 млрд долларов, что существенно ниже текущего уровня. В 2021 году Украина должна выплатить по внешним долгам 16 млрд долларов.

Напомним, что 31 мая Минфин Украины должен провести первую выплату по так называемым ВВП-варрантам. Сначала необходимо будет заплатить около 40 млн долларов. Дальше — больше. Эксперты рассказали, что варрантами называются ценные бумаги с привязкой к темпам роста экономики. В 2015 году эти бумаги экс-министр финансов Наталья Яресько передала кредиторам на списание долга на сумму почти 4 млрд долларов.