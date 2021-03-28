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Режиссер «Джона Уика» снимет самурайский боевик

Режиссер "Джона Уика" снимет самурайский боевик

Создатель успешной франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски экранизирует видеоигру Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы»), сообщает Deadline.

Игра была выпущена летом 2020 года. Ее действие разворачивается в Японии тринадцатого века. Главный герой, самурай, участвует в войне за освобождение острова Цусима от монголов. Ему приходится отречься от самурайской традиции и превратиться в Призрака.

Стахелски выступит режиссером и продюсером проекта. Каст пока не обнародован, но возможно, главную роль исполнит звезда «Джона Уика» Киану Ривз, который уже играл самурая в фильме «47 ронинов».

28 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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