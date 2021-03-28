Ребел Уилсон показала невероятные результаты своего похудения

Известная 41-летняя актриса Ребел Уилсон продемонстрировала свою невероятно постройневшую фигуру в облегающем наряде.

Известно, что звезда «Отпетых мошенниц» упорно тренировалась и следила за здоровьем на протяжении всего прошлого года и результат не заставил себя ждать. Теперь Уилсон, у которой почти 10 миллионов подписчиков в Instagram, активно делится с фанатами снимками своей фигуры.

На своей фотографии в новом посте в Instagram, актриса позировала в облегающих кожаных штанах и укороченном зеленом джемпере с квадратным вырезом.

Звезда надела лоферы и распустила свои золотые локоны.

Ребел Уилсон решила сделать 2020-й год — годом здоровья и посвятить его самозаботе. Пока вокруг бушевала пандемия, актриса времени не теряла и регулярно занималась спортом, показывая все в соцсети. Кстати, на этом Ребел не останавливается — еще в ноябре прошлого года она заявила, что планирует сбросить 75 килограммов суммарно.