По всей Беларуси прокатились акции против Лукашенко, задержаны сотни протестующих

В Минске и других белорусских городах снова прошли акции протеста против бессменного президента Александра Лукашенко. По всей стране в субботу были задержаны десятки активистов, но в милиции заявляют, что «массовых задержаний не проводилось».

По данным пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, которые приводит «Интерфакс», протестующие доставлялись в милицию за «одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка».

В МВД говорят, что на площади Бангалор не было массовых задержаний. Публикуем только фото оттуда.https://t.co/DhCMnOasMa pic.twitter.com/mZGO0P0xIL — TUT.BY (@tutby) March 27, 2021

«Несогласованные массовые мероприятия, к которым призывала оппозиция, в стране не состоялись», — подчеркнула Чемоданова. По ее словам, в Минске были замечены только малочисленные группы с незарегистрированной символикой.

Уже в телеграм-канале она написала, что возле минской станции метро «Пушкинская» был задержан мужчина с газовым и сигнальным пистолетами, патронами, лазерной указкой и складным ножом. Сотрудники МВД считают, что он поддался «интернет-призывам к участию в протестах.

По версии Чемодановой, в Бресте на улицу вышел «пьяный протестующий с топором в рюкзаке». Его задержали и доставили в спецприемник.

По информации независимых белорусских СМИ, силовики не ограничились задержанием участников митингов. В автозаки также отводили журналистов. На данный момент, когда сотрудники силовых структур уже покинули центр Минска, известно о задержании пяти журналистов: главреда «Нашей Нивы» Егора Мартиновича, редакторов TUT.BY Анны Калтыгиной и Галины Уласик, жерналистки Катерины Карпицкой и фотографа Надежды Бужан.

Кроме этого, была задержана член основного состава Координационного совета оппозиционерки Светланы Тихановской Наталия Дулина. Женщина является бывшим доцентом Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ).