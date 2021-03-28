Отличительные черты авторезины для теплого времени года

Шоссейная или спортивная резина? Какой рельеф предпочтительнее, и что еще учесть, выбирая летние покрышки? Постараемся профессионально ответить на все поставленные вопросы.

Летняя авторезина в интернет-магазине шин tireshop.ua/shini/legkovoy-avtomobil TireShop представлена в ассортименте для легкового и грузового транспорта. Чтобы выбрать качественные шины, необходимо изучить все параметры товара и обратить внимание, по каким дорогам автотранспорт перемещается чаще всего. Интернет-магазин резины TireShop предлагает множество видов покрышек для лета, фильтры помогут сориентироваться в огромном выборе доступных вариантов.

Шоссейная или спортивная резина

Шоссейные модели встречаются чаще, представлены практически всеми известными производителями. Данный вид покрышек подходит для дорог общего пользования. Покрышки оснащены специальными канавками для отвода воды и пыли из пятна контакта с асфальтом. Это, как правило, малошумные покрышки с высокими показателями комфорта и безопасности. Для теплой погоды – хороший вариант. Из минусов – не подходят для бездорожья.

Спортивную резину покупают любители движения на большой скорости. Агрессивное вождение предполагает резкие старты и торможения, маневренность, хорошее сцепление с дорожным покрытием. Все эти свойства обеспечивает качественная спортивная резина. Покрышки больше шумят, чем шоссейные. Изготавливаются из твердой резиносмеси. Недостатки – низкий показатель поглощения ударов, что особенно остро ощущается при движении по неровной дороге, из-за чего страдает подвеска автомобиля и уменьшается комфортность езды.

Рельеф

Выбирая покрышки без выраженных узоров, покупатель увидит продольные и поперечные пазы, а также ребро жесткости в центре. Этот рельеф подходит для идеального дорожного покрытия. При движении по некачественному дорожному полотну с выбоинами неглубокий рисунок не сможет обеспечить нужный уровень сцепления с дорогой и должное водоотведение.

На что обращать внимание, выбирая летние покрышки?

Автошины, использующиеся в подходящих условиях и соответствующие техническим параметрам автомобиля, обеспечивают надлежащий уровень безопасности на дороге. При выборе летней резины следуйте рекомендациям завода-изготовителя транспортного средства, учитывая характер вождения и состояние дорожного полотна в Киеве.

Факторы, которые следует принять во внимание:

Автомобиль эксплуатируется в городских условиях, выезжает в пригород, скорость умеренная. Выбирайте покрышки с профилем 60% и более. Дизайн протектора – ненаправленная симметрия или асимметрия. Скоростной индекс S.

Предпочитаете ездить быстро? Выбирайте покрышки с профилем 55% или менее. Рельеф – направленная симметрия или асимметрия. Скоростной индекс V или W.

Для транспортных средств, которые преимущественно передвигаются по бездорожью, внедорожников, следует выбирать резину с высоким профилем и глубоким протектором. Индекс нагрузки следует рассчитывать исходя из характеристик конкретного автомобиля.

Для минивэнов и фургонов подбираются покрышки для коммерческого использования с маркировкой C и LT.

После покупки нового комплекта покрышек следует проводить обкатку, ездить аккуратно первые 500 км пробега, избегая резких маневров, внезапных стартов и торможения. За это время происходит притирка элементов колеса, водитель привыкает к изменившейся динамике автомобиля.

Чтобы увеличить срок эксплуатации летней авторезины в Украине, после демонтажа храните изделия в сухом проветриваемом помещении.