Оскароносный фильм попал в Книгу рекордов Гиннесса

Сиквел известного фильма «Борат» попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщили на официальном сайте организации.Лента с названием Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan («Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана») стала рекордсменом как фильм с самым длинным называнием.

Фильм удостоен двух номинаций на премии «Оскар».

Предыдущий рекорд принадлежит фильму 1965 года, который вышел под названием «Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes» («Эти великолепные мужчины на их летательных аппаратах, или Как я долетел от Лондона до Парижа за 25 часов 11 минут»).

Главную рол в сиквеле исполнил Саша Барон Коэн.