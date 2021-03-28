Новые снимки горячей красотки подняли поклонникам настроение

Эбигейл Рэтчфорд – одна из самых популярных бикини-моделей в мире. У нее бесчисленное количество появлений на страницах мужских журналов, а у ее инстаграма больше 9 млн подписчиков.

Сексуальная красотка имеет непосредственное отношения к спорту – в высшей школе она была чирлидером, позже пробовала играть в футбол, но на высшем уровне ограничилась позированием в форме «Питтсбург Стилерс». В 2017 году медиа утверждали, что Эбигейл встречается с баскетболистом Клэем Томпсоном, но тема быстро заглохла.

Шикарная девушка мечтает стать актрисой и уже делает шаги в этом направлении. Она уже мелькнула в нескольких проектах ANC и Network.