Новые исследования доказали,что профессия влияет на вес человека

Группа специалистов из США сумела доказать,что профессия человека и его вес имеют прямую связь.

Ученые заявляли, что в группе риска находятся представители таких профессий, как юрист, администратор, медсестра, учитель и инженер.

Помимо этого, ученые выяснили, что чаще всего склонны к ожирению продавцы фастфуда, бухгалтеры и руководители. Представители всех перечисленных выше профессий чаще всего страдают от избыточной массы тела. А вот самых стройных людей много среди тех, кто занимается тяжёлым физическим трудом. Именно такие профессии помогают оставаться человеку стройным до преклонного возраста. Выводы американских специалистов прокомментировала украинский диетолог Наталья Самойленко. Она полностью согласилась с выводами экспертов.

«Тучные люди чаще всего встречаются среди бизнесменов и руководителей. Они хорошо зарабатывают и регулярно занимаются спортом, но все равно страдают от лишнего веса. Все дело в том, что стрессовые гормоны являются магнитом для жировой ткани: чем больше ответственности, тем толще складки на боках», — рассказала Самойленко. Нужно отметить, что ранее многие диетологи говорили, что никакая диета не принесет результата, если человек не будет физически активным.