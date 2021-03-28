Мировая торговля терпит огромные убытки из-за блокировки Суэцкого канала

Компания Lloyd’s List подсчитала, что один час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 млн.

Движение по каналу в западном направлении оценивается в $5,1 млрд в день, а в восточном – примерно в $4,5 млрд.

Из-за инцидента пройти по каналу не могут не только танкеры с нефтью и сжиженным газом, но и суда, нагруженные робустой. Этот сорт, в частности, используется для производства Nescafe.Это скажется на европейском рынке: из всех ключевых поставщиков робусты в Европу через Суэцкий канал не используют только две страны – Бразилия и Кот-д’Ивуар. При этом весь кофе этого сорта, который импортируется в европейские страны из Восточной Африки и Азии, проходит именно по этому каналу.

Более того, блокировка канала усиливает глобальный дефицит контейнеров. Запасы в США снизились до шестилетнего минимума.

Через Суэцкий канал протяженностью 193 км проходит ежедневно примерно 30% мирового объема морских контейнеров. Это около 12% от общего объема мировой торговли всеми товарами. В прошлом году по артерии прошло почти 19 000 судов.