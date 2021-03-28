Мать Илона Маска рассказала ,что она думает об украинских женщинах

Успешная модель и диетолог Мэй Маск несколько лет назад впервые посетила Украину, где познакомилась со многими украинками.

В свежем интервью знаменитость призналась, что в восторге от наших женщин, поскольку они умные, стильные и уверенные в себе. «Я познакомилась со многими украинскими женщинами. Они были счастливы, стильные, умные, уверенные в себе. Мне было приятно наблюдать за тем, что украинские женщины становятся все лучше, сильнее и демонстрируют прогресс в своей жизни, – поделилась Мэй Маск».

Также звезда напомнила о своей книге «Женщина, которая имеет план», где описала издевательства мужа-тирана. Мэй уверена, что тема домашнего насилия близка украинкам, поэтому она посоветовала женщинам не бояться говорить о абьюзе.

“Женщины, которые страдают от насилия, должны говорить об этом с другими женщинами, со своими семьями. Они должны разговаривать с мужчинами, которые хорошо относятся к женщинам, а таких, поверьте, много. Надо найти тех, кто их поймет. О мужчинах, которые совершают насилие над женщинами, надо говорить открыто, чтобы все об этом знали“, – отметила автор.