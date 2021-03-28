Как обеспечить безопасность офиса

Каждый предприниматель стремится сделать безопасность своего офиса максимальной. При этом важна сохранность не только техники, но и документации. Для защиты офисных помещений в Украине идеально подходят комплексные системы защиты, которые предлагает частное агентство Шериф.

Что входит в комплект для охраны офиса?

Офисные здания имеют более сложную планировку в отличие от коттеджей и квартир, поэтому им требуется охранная система более высокого уровня. Такие защитные проекты разрабатываются для каждого помещения индивидуально. При этом учитывается расположение, площадь и прочие параметры, от которых также зависит и цена на оборудование. Услуги охраны от Sheriff включают в себя установку:

cистемы видеонаблюдения для круглосуточного контроля за всем происходящим во время и после окончания работы офиса. Возможно внутреннее и наружное расположение камер с ночной съемкой. Просмотр записей доступен службе охраны или руководителю. Управление ими возможно через смартфон;

СКУД (системы контроля и управления доступом). Такая охрана офисов подразумевает использование лучшего программно-аппаратного оборудования, которое физически ограничивает и регистрирует доступ людей в помещение;

системы тревожной сигнализации. Это комплект датчиков, которые срабатывают при несанкционированном проникновении в офис. Сигнал поступает на охранный пункт, после чего на место срочно выезжает вооруженная служба быстрого реагирования. Время прибытия 5-7 минут. Информацию о вызове сразу получает владелец помещения;

пожарной сигнализации и автоматики, включающей противодымную защиту, автоматическую систему пожаротушения, сигналы оповещения и эвакуации.

Дополнительно специалисты охранной компании могут поставить датчики на двери и окна, которые реагируют на механические повреждения, открытие и вибрацию стекла. В охранных фирмах можно выгодно купить пакеты проводных и беспроводных интегрированных систем безопасности, которые не требуют монтажа проводов в стену. Это оптимальный и надежный вариант для любого офиса.

Охрана предприятия фирмой Шериф осуществляется по договору материальной ответственности, согласно которому сохранность имущества лежит на охранной организации. Также в компании можно заказать установку всего необходимого оборудования. Стоимость зависит от выбранного пакета и дополнительных услуг. Также агентство предлагает бесплатный аудит, направленный на выявление слабых мест офиса с точки зрения безопасности.