Хунта Мньянмы призналась в любви к России

Россия — подлинный друг Мьянмы. Такое заявление главнокомандующий Вооруженными силами этой азиатской страны Мин Аун Хлайн сделал на ежегодном параде в пятницу, 26 марта. Он приветствовал присутствие военнослужащих РФ на этом мероприятии.

Главнокомандующий ВС Мьянмы пообещал продвигать демократию и защищать соотечественников. Между тем в стране не утихают протесты против военных, захвативших власть. Сам Мин Аун Хлайн и еще 9 высокопоставленных военных после путча находятся под санкциями Евросоюза. Хлайн несет ответственность за подрыв демократии и верховенства права, объяснили в Брюсселе.

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив чрезвычайное положение сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов, но пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, действия силовиков уже привели к гибели десятков человек.