Европа принимает жесткие меры,чтобы не допустить вспышки пандемии после Пасхи. Полные локдауны ввели уже несколько стран.

Столица Австрии Вена и прилегающие регионы усилят карантин на Пасху, чтобы не допустить перегрузки больниц. После завершения локдауна австрийцы должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 для посещения магазинов.

В Европе продолжается третья волна пандемии COVID-19, из-за которой страны вводят локдауны. С 20 марта национальный локдаун ввела Польша. С 8 по 28 марта – Финляндия, а с 11 марта Эстония. С 20 марта в 16 департаментах, включая столицу страны, на четыре недели ввела локдаун Франция.

В начале недели Германия также приняла решение об усилении карантинных ограничений в пасхальную неделю. Правительство решило частично закрыть непродовольственные магазины, гостиницы, рестораны, спортзалы.

Локдаун на востоке Австрии в федеральных землях Бургенланд, Нижняя Австрия и в городе Вене будет действовать с 1 по 6 апреля.

Из девяти провинций Австрии они являются одними из наиболее пострадавших и имеют высокий уровень более заразного британского варианта коронавируса.

В этот период предусмотрено круглосуточное ограничение выхода из дома, которое сейчас действует по всей стране только в вечернее и ночное время. Помещение можно будет покидать только для поездки на работу, покупки продуктов, прогулки на свежем воздухе.

Магазины первой необходимости, которые в Австрии снова заработали в прошлом месяце, закроются. После их открытия с 7 апреля вход будет разрешен только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

Маски для лица стандарта FFP2, которые нужно носить в общественном транспорте и магазинах, также станут обязательными в людных местах на улице.