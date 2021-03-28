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Дэвид Духовны сыграет многоженца

Дэвид Духовны сыграет многоженца

Звезда «Секретных материалов» и «Блудливой Калифорнии» снова снимется в сериале канала Showtime.

Это будет многосерийная экранизация его собственной книги «Прямо как молния». Главный герой — бывший каскадер, который сбежал из цивилизации в пустыню и там живет вместе с тремя женами и десятью детьми.

Сколько будет серий в шоу, пока не сообщается. Режиссерское кресло займут Тайлер Нильсон и Майкл Шварц, известные по независимой драмеди «Арахисовый сокол», очень тепло встреченной критиками.

28 марта, 2021 | Category: Статьи Обсудить на форуме сайта ﻿
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