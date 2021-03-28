Чем безопасно продезинфицировать смартфон и избавиться от бактерий

Безопасность и дезинфекция — главные тренды 2020, которые будут актуальны и в этом году. Мы уже привыкли обрабатывать руки санитайзерами, но все еще забываем очищать самую часто используемую вещь — смартфон. Сегодня рассказываем о нескольких способах дезинфекции смартфона, которые стоит взять на заметку!

Чтобы избавиться от бактерий и вирусов на телефоне, можно использовать изопропиловый спирт.Именно он считается наименее опасным для олеофобного покрытия экрана. Небольшое количества средства следует нанести на ватный диск и аккуратно протереть им смартфон. Можно также использовать средство в виде спрея, однако в таком случае следует быть предельно аккуратной с разъемами и динамиками — не стоит допускать, чтобы средство попадало туда в больших количествах.

Есть и более технологичный и удобный вариант — использовать приспособления, которые уничтожают бактерии и вирусы с помощью ультрафиолетового света. Сейчас бренды, адаптируясь под ситуацию и новые реалии, начинают создавать по-настоящему инновационные гаджеты, которые позволяют дизинфицировать телефон одновременно з зарядкой.