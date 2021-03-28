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Австрийский пенсионер умер после вакцинации Pfizer

Австрийский 88-летний пенсионер скончался на следующий день после вакцинации Pfizer/BioNTech от коронавируса. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Мужчина получил вторую дозу препарата в минувшую среду. Первые осложнения он ощутил уже ночью, а в четверг скончался. При этом связь его смерти с прививкой от коронавируса пока не установлена.

Ранее стало известно, что после прививки от коронавируса в Норвегии скончались более сотни человек. 102 пожилых человека умерли после вакцинации, их средний возраст составляет 87 лет. В Норвегии используются вакцины Pfizer/BioNTech.

28 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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