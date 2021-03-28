Астрономы исключили риск столкновения Земли с Апофисом на 100 лет вперед

Знаменитый астероид Апофис, который вскоре после открытия считался самой серьезной угрозой для нашей планеты, не столкнется с Землей ни в 2068 году, ни в следующие 100 лет — к такому выводу пришли астрономы после обработки результатов радарных и оптических наблюдений за 350-метровым небесным телом. Теперь Апофис официально исключен из списка астероидов, которые с ненулевой вероятностью могут угрожать Земле, сообщают Европейское космическое агентство и NASA.

Астероид (99942) Апофис (он же 2004 MN4) открыли 19 июня 2004 года трое астрономов, работавших на американской обсерватории Китт-Пик: Рой Такер (Roy Tucker), Дэвид Толен (David Tholen) и Фабрицио Бернарди (Fabrizio Bernardi), затем на некоторое время он был потерян, а в декабре того же года астероид, размер которого тогда оценивался в 450 метров, был обнаружен вновь — в момент, когда он пролетел мимо Земли на расстоянии 0,096 астрономической единицы.

Ученые смогли уточнить его орбиту. Результат оказался ошеломляющим: выяснилось, что вечером 13 апреля 2029 года объект должен пролететь так близко от Земли, что нельзя было исключить возможность столкновения. Ученые оценили вероятность падения астероида на Землю в 2,7 процента из-за чего объект 2004 MN4, учитывая его размеры, впервые в истории получил четыре балла по Туринской шкале астероидной опасности. Впрочем, почти сразу же этот прогноз был уточнен: астрономы нашли изображение астероида на архивных снимках, сделанных еще до его открытия — 15 марта 2004 года, что позволило еще раз уточнить орбиту объекта и исключить вероятность столкновения в апреле 2029 года.

В июне 2005 года астероиду был присвоен постоянный номер и первооткрыватели предложили для него имя Апофис — греческий вариант имени древнеегипетского божества Апопа, змея, олицетворяющего мрак, врага бога солнца Ра (впрочем, двое из первооткрывателей — фанаты сериала «Звездные врата», где одного из персонажей зовут Апофис, и он стремится уничтожить земную цивилизацию).

И шансы, что это получится, до недавнего времени, оставались: астероиду предстоит сближаться с Землей и после 2029 года, особенно тесные сближения ожидаются в 2036 и 2068 году. Гравитация Земли во время «свидания» в 2029 году могла поменять орбиту объекта так, что он при следующем сближении все-таки мог столкнуться с планетой, кроме того, на его орбиту может влиять эффект Ярковского. Вероятность, что Апофис столкнется с Землей в апреле 2068 года, оценивалась в 1 шанс из 150 тысяч.

Поэтому астрономы вели постоянные наблюдения с помощью радаров и телескопов, чтобы уточнить орбиту и риск столкновения. Три недели назад, 6 марта, Апофис в очередной раз сблизился с Землей, пролетев на расстоянии примерно 17 миллионов километров (в 44 раза больше дистанции до Луны). Во время этого сближения ученые провели серию радарных наблюдений небесного тела с помощью 70-метровой антенны Сети дальней космической связи в Голдстоуне (Калифорния) и 100-метрового радиотелескопа обсерватории Гринбэнк (Западная Виргиния).

Орбита Апофиса в период сближения с Землей в 2029 году

Астрономам было известно, что 13 апреля 2029 года Апофис должен пролететь на расстоянии менее 35 тысяч километров от Земли, ниже орбит геостационарных спутников. На таком расстоянии земное тяготение может существенно повлиять на орбиту астероида — возможно, так, что станет возможным столкновение в 2068 году. Для того, чтобы Апофис лег на «боевой курс», необходимо, чтобы он при сближении в 2029 году прошел через точно определенную область пространства — гравитационную «замочную скважину».

Благодаря радарным и оптическим наблюдениям астрономы смогли сократить неопределенность траектории Апофиса в момент свидания с Землей в 2029 году с нескольких сотен до нескольких километров. К счастью, оказалось, что новая траектория не попадает в «замочную скважину», и даже воздействие тяготения Земли не заставит Апофис столкнуться с нашей планетой и в 2068 году, и в любую другую дату как минимум в течение следующих 100 лет.

В результате Апофис, спустя 17 лет наблюдений, был признан практически безвредным и исключен из списка объектов, которые потенциально могут столкнуться с Землей.