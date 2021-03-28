Адвокат,который неудачно защищал актера Ефремова в суде, понесет дисциплинарное наказание

В Санкт-Петербурге совет Адвокатской палаты рассмотрит предложение о лишении адвокатского статуса бывшего защитника актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина, передают СМИ со ссылкой на источник.

По словам источника, заседание состоится в середине апреля, на нем будет решаться вопрос о дисциплинарном наказании в виде лишения адвокатского статуса сроком на два года.

Ранее квалификационная комиссия Адвокатской палаты Петербурга признала нарушения этики в работе Алешкина.

С обвинениями в адрес Алешкина выступил актер Михаил Ефремов, который подал на него жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату. По мнению актера, адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации. Ефремов также заявил, что Алешкин обманным путем заключил с ним договор.

В сентябре 2020 года актер Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП.