Внучка украинского политика решила продолжить творческую карьеру

После неудавшейся политической карьеры,певица Маша Фокина(внучка Витольда Фокина) решила заниматься тем,чем она принесет меньше вреда обществу — музыкой.

Певица приняла решение вернуться на сцену и выпустила клип на новую песню «Принимаю я».

В новом треке звезда предстает в образе лирической героини, которая не сразу принимает светлые и темные стороны партнера.

«Любовь для многих становится откровением. Она помогает нам быть настоящими. Страхи, сомнения, разные жизненные обстоятельства иногда мешают принять свое собственное «Я», но как только ты это делаешь, — наступает истинная гармония.»-заявила девушка.

Для Маши карантин стал переломным моментом в жизни. Звезда поняла, что хочет продолжать развивать сольную карьеру и вернуться к музыке, а любовь к семье помогла раскрыть новые грани ее творчества.