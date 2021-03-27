В Севастополе пытаются запустить ядерый реактор

Уже шесть лет российские ученые не оставляют попыток запустить ядерный реактор в бывшем украинском университете.

При этом МАГАТЭ по-прежнему считает исследовательский реактор ИР-100 собственностью Украины. Теперь сроки запуска отодвинуты ориентировочно на 2030-й год, а лицензия от Росатома до сих пор вузом не получена.

План по подготовке учебного реактора Севастопольского государственного университета (СевГУ) к использованию, включая обеспечение его безопасности, утвержден. Работы будут завершены не ранее 2026 года, тогда специалисты рассмотрят вопрос о дальнейшей судьбе объекта, сообщают местные СМИ.

Между тем, запустить учебный ядерный реактор в севастопольском вузе собирались еще в 2017 году, даже специалистов из Томска приглашали для помощи в наладке.

После аннексии Крыма Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности был включен в качестве института в состав созданного Россией Севастопольского госуниверситета. В его ведение перешел и учебный ядерный реактор.

В августе 2014 года МИД Украины выразил протест против применения Россией национальной юрисдикции к ядерным объектам, установкам и материалам на территории Крыма и Севастополя, и распространения на них положения соглашения между СССР и Международным агентством по атомной энергии – МАГАТЭ – от 21 февраля 1985 года. Украинская компания «Энергоатом» сообщила МАГАТЭ о том, что не может нести ответственность за ядерный реактор в Крыму.

В октябре 2014 года МАГАТЭ осудило попытки России присвоить ядерные объекты в Крыму.

В июне 2015 года Россия совершила демарш – отказалась подписывать ежегодный доклад Международного агентства по атомной энергии по причине того, что севастопольский ядерный реактор в документе отнесен к Украине.

Месяц назад Севастопольский госуниверситет разместил объявления о найме на работу инженера по управлению реактором. Обозначен уровень зарплаты – от 12 792 до 16 000 рублей, что лишь ненамного выше прожиточного минимума.

Следить за «спящим» реактором кому-то нужно обязательно, а запустят ИР-100 или нет – это как в притче : за десятилетие «либо ишак сдохнет, либо визиря не станет».