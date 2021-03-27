В России ожидается рост цен на новые модели электроники

Дефицит комплектующих станет причиной роста цен на электронику в России.

Исполнительный директор компании diHouse, входящей в группу «Ланит», Андрей Тарасов предполагает, что во втором квартале потребители в полной мере ощутят рост цен на электронику. Это обусловлено тем, что как раз в этот период на прилавки поступит товар, закупленный и доставленный по новым ценам. Подтверждает эту информацию и аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, который отмечает рост цен на 10-20 % на смартфоны из новых поставок. Он заявляет, что особенно подорожание заметно в среднем ценовом сегменте.

Директор по закупкам «Ситилинк» Олег Пчельников говорит, что дефицит и рост цен будут наблюдаться во всех категориях электроники в ближайшие два квартала. По его словам, уже сейчас производители отгружают на 30-50 % меньше товара, чем до начала пандемии коронавируса. При этом на высокотехнологичные товары, такие как смартфоны, и компьютеры, влияние оказывает дефицит компонентов, а на крупную бытовую технику влияет в первую очередь подорожание логистики и нехватка транспорта для перевозки продукции в места реализации.

Довольно чёткое представление о ситуации позволяет сформировать прогноз дистрибьютора Merlion, который ожидает снижение рынка телевизоров на 15-20 % в штуках, но рост в деньгах примерно на 10-15 %. Популярные мониторы с диагональю 22-24 дюйма уже подорожали на 10-20 %, а будущие поставки будут ещё дороже.