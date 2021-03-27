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В Нигерии обнаружена вспышка загадочной болезни

Новая опасная болезнь обнаружена в Нигерии. Погибла девочка,которая проживала в интернате. А 30 человек были инфицированны. Медики пока не могут идентифицировать заболевание. Возможно мир столкнулся с какой-то новой проблемой.

Внезапная вспышка загадочной болезни распространилась в школе-интернате для девочек в Нигерии. Погибла одна ученица и около 30 ее одноклассников заболели.

Более 30 учениц Государственного женского колледжа в Сокото были госпитализированы с неизвестным заболеванием. Первоначально представители здравоохранения думали, что девочки заболели менингитов, но позже версия была исключена. В настоящее время продолжается расследование, а его подробности пока не разглашаются.

Госпитализированные ученицы уже выписаны из больницы. К несчастью, одной из них не успели оказать надлежащую помощь, и она погибла, не доехав до клиники.

Местное правительство собирается оставить в школе девять медицинских работников, которые будут следить за обстановкой и, в случае возникновениях новых вспышек, окажут неотложную помощь.

27 марта, 2021 | Tags: , , | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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