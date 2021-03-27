В Арктике замечены сразу три атомные подлодки

Впервые в истории ВМФ России одновременно всплыли из-подо льдов Арктики три атомных ракетоносца.

Как сообщает главнокомандующий военно-морским флотом России, впервые была проведена «практическая торпедная стрельба атомной подводной лодки из-подо льда с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением ее техническими средствами и подъемом на поверхность»

На распространенных Минобороны РФ видеокадрах субмарины всплывают под треск льда. На одном ракетоносце появляются офицеры и машут в камеру летящему беспилотнику.

При этом не уточняется, какие именно подводные лодки участвовали в учениях.

Накануне стало известно, что Пентагон размещает в Норвегии на военной базе ВВС Эрланд около 200 своих летчиков, а такжечетыре бомбардировщика B-1B Lancer. Вся эта боевая мощь направлена на сдерживание России в Арктическом регионе.