Ученые рассказали, какие овощи помогают укрепить мышци

Специалисты Университета Эдит Коуэн в Австралии выяснили, какие продукты питания способствуют повышению мышечной функции. Оказалось, что укреплению мышц всегда будут способствовать листовые зеленые овощи. Учёные опровергли миф о том, что только диета с высоким содержанием животного белка помогает поддерживать мышечную массу. К новому эксперименту привлекли почти 4000 австралийцев, исследование продолжалось более 10 лет.

В итоге специалисты выяснили, что крепкими мышцами могут похвастаться те австралийцы, которые ежедневно употребляют зелёные листовые овощи с высоким содержанием особых нитратов. У этих добровольцев мышцы оказались на 11% сильнее тех, кто не употребляет такие продукты. При этом любителей зелени также могли похвастаться высокой скоростью ходьбы — она была выше на 4%. Авторы исследования подчеркнули, что теперь могут утверждать, что именно разнообразный рацион питания с высоким содержанием не только животного, но и растительного белка, способствует хорошему самочувствию и крепкому здоровью.

Зелёные овощи способные поддержать мышечную массу даже в том случае, если человек не занимается спортом. «Тем не менее, для оптимизации мышечной функции мы считаем, что человек должен поддерживать сбалансированную диету, богатую зелеными листовыми овощами, и регулярно выполнять физические упражнения, включая силовые тренировки», — рассказали учёные.