Сестры Кайли и Кендалл Дженнер посетили вечеринку Джастина Бибера в скандальном прикиде

Сестры Кайли и Кендалл Дженнер решили не дожидаться пятницы, чтобы хорошенько повеселиться. Уже вчера 23-летняя Кайли и 25-летняя Кендалл отправились на вечеринку в Западном Голливуде, устроенную в честь выхода нового альбома Джастина Бибера Justice.

Кайли Дженнер

Кендалл Дженнер

Папарацци засняли девушек по пути в клуб, где проходило само торжество. Для вечеринки сестры выбрали образы, подчеркнувшие их формы. Особенно в этот вечер отличилась Кайли: на ней было мини-платье, полностью обнажающее живот и спину, поверх которого звезда надела полупрозрачную красную сетку. Образ дополняли кожаный алый плащ, кейс Louis Vuitton и, конечно же, черная защитная маска.

Кайли Дженнер

Кендалл выбрала модный look несколько скромнее. На вечеринку модель пришла в белом кроп-топе, короткой юбке, черном кожаном плаще и в высоких остроносых сапогах. Девушка также не стала пренебрегать мерами защиты и по дороге от личного авто до дверей клуба не снимала черную маску с лица.

Кендалл Дженнер

Подробностей вечеринки, устроенной Джастином Бибером, журналистам узнать не удалось, потому что она проводилась в закрытом формате и исключительно для звездных друзей. Однако уже после окончания вечера Кайли опубликовала в своем инстаграме видео, на котором показала, как едет домой из клуба, напевая песню Оливии Родриго Driver’s License.

Напомним, что на днях Кайли Дженнер оказалась в центре крупного скандала. Тогда она опубликовала в своем инстаграме сообщение с просьбой пожертвовать деньги на операцию ее бывшему визажисту и другу Сэмюэлю Рауде, который нуждается в серьезном лечении после автомобильной аварии. Многие интернет-пользователи были возмущены этим сообщением Кайли, отметив, что ее внушительное состояние вполне позволяет полностью покрыть расходы на операцию Сэма, не прибегая при этом к помощи подписчиков.