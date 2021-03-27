Российский ученый предвидит включение Украины в состав России

Известный российский эрудит Анатолий Вассерман предрек Украине потерю независимости и вхождение в состав Российской федерации.Киев, как ему кажется, вывел конфронтацию с Москвой на новый уровень. Теперь Россия официально значится военным противником Украины. Однако, по мнению Вассермана, именно вооруженный конфликт может привести к тому, что Украина будет включена в состав России.

В частности он сказал: «Попытки Украины тягаться с Россией выглядят достаточно нелепо. Сравнивать потенциалы этих двух государств, очевидно, не имеет смысла. Если бы военный конфликт действительно начался, Незалежная перестала бы существовать на политической карте мира. Война, которая точно не нужна Москве, неминуемо приведет к тому, что Украина вместе со всей своей структурой будет включена в состав России.

Сейчас без антироссийской риторики политику на Украине не выжить: там всем заправляет настоящий противник России – Америка.»