Роботу удалось продать свою картину на аукционе

Робот София начала рисовать. И не только рисовать,но и успешно продавать свои работы.

«Робот-андроид София написала картину и продала ее на аукционе за $688,000.»- эта новость облетела все мировые СМИ.

В составе лота — защищенное цифровой подписью (NFT) видео и физическая картина, написанная Софией. Роботы, созданные в Европейском космическом агентстве готовятся обследовать лунные пещеры. В университете Дьюка разработали робота-стрекозу, который может регистрировать повышение температуры воды и пятна нефти.

София — художник достаточно опытный. Первые пробы кисти она сделала еще в 2016 году. Она пишет и рисует на различных физических поверхностях, держа в руке кисть или карандаш. Проданный на аукционе за $688 тысяч автопортрет написан в соавторстве с итальянским художником Андреа Боначето. Первоначальный рисунок принадлежит художнику-человеку, а потом София его трансформировала, используя другие картины художника и как она говорит «всю историю живописи» и свои собственные работы.

Разработчик Софии Дэвид Хэнсон называет процесс создания картины «повторяющиеся петли эволюции». «Для новых работ мы используем трансформерные нейросети и генетические алгоритмы, а также другие виды вычислительного творчества», — сказала София во время аукциона, который она сама и провела.