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Регулярный бег перед завтраком может предотвратить рак — ученые

Австралийские врачи рассказали о профилактике онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Они считают, что еженедельно перед завтраком нужно по бегать 50 минут.

Исследователи проанализировали 14 работ других ученых, а также изучили, как менялось состояние здоровья 230 тысяч человек на протяжении пяти лет, пишет журнал Focus.

Специалисты выяснили, что регулярный бег снижает риск возникновения рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По их мнению, в неделю достаточно 50-минутной пробежки.

Медики также акцентируют внимание на том, что физическая активность способна продлить жизнь.

27 марта, 2021 | Category: Статьи Обсудить на форуме сайта ﻿
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