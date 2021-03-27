Регулярный бег перед завтраком может предотвратить рак — ученые

Австралийские врачи рассказали о профилактике онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Они считают, что еженедельно перед завтраком нужно по бегать 50 минут.
Исследователи проанализировали 14 работ других ученых, а также изучили, как менялось состояние здоровья 230 тысяч человек на протяжении пяти лет, пишет журнал Focus.
Специалисты выяснили, что регулярный бег снижает риск возникновения рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По их мнению, в неделю достаточно 50-минутной пробежки.
Медики также акцентируют внимание на том, что физическая активность способна продлить жизнь.
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