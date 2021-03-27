Показали прототип боевой машины из Германии с гибридной силовой установкой, способной разгоняться до 100 км/ч

Электрическая энергия из аккумулятора используется для привода восьми электродвигателей на мотор-колесах. Крутящий момент — до 15 622 Нм на колесо. Насколько можно судить, все мотор-колеса управляемые. Управление полностью цифровое: между рулевым приводом и мотор-колесами отсутствует физическая связь. При поломке электродвигателя или колеса их можно перевести в режим холостого хода, чтобы машина сохраняла боеспособность.

Видео содержит фото, и кадры ходовых испытаний

Бронетранспортер имеет модульную конструкцию и колесную формулу 8х8, однако возможно создание машин с формулой 4х4 и 6х6. Более легкий вариант можно использовать для конкурса, в рамках которого немцы хотят найти замену боевой машине Fennek. Наличие дизель-электрического привода позволяет обеспечить работу средств связи и наблюдения при выключенном двигателе, а также делает передвижение машины почти бесшумным.

Скорость машины по шоссе может достигать 100 километров в час. Боевая масса — 40 тонн. На борту, кроме двух человек экипажа, можно разместить десять десантников. Запас хода при использовании дизель-электрического режима на скорости 60 километров в час составляет 600 километров. На аккумуляторе и при скорости в 40 километров в час запас хода равен 150 километрам. Опытный образец получил дистанционно управляемый боевой модуль с 30-миллиметровой автоматической пушкой.

ТТХ:

экипаж: 2 + 10 чел.

длина х ширина х высота: 8,25 х 2,25 х 2,40 (с модулем миссии) м

мощность двигателя: 1860 л.с / 1368 кВт

максимальный крутящий момент: 15622 Нм / колесо

скорость: более 100 км/ч

преодолеваемый подъём: 60% / 30%

запас хода на электромоторах: 150 км при скорости 40 км/ч