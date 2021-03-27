Основатель группы «Звуки Му» утонул в Москва-реке

Спасатели обнаружили тело основателя группы «Звуки Му» Александра Липницкого.

Александр Липницкий скончался 25 марта в районе подмосковного поселка Николина Гора. Музыкант катался на лыжах по замерзшей Москве-реке.

Липницкий на автомобиле доехал до парковки одного из пляжей, откуда пошел по льду с собакой. Спустя некоторое время местные жители заметили тонущего в воде мужчину.

В поисках тела погибшего принимали участие водолазы.

Александр Липницкий родился в 1952 году. Он окончил факультет журналистики МГУ и издавался в советской прессе как специалист по джазу. Гастролировал как участник группы «Аквариум», общался и поддерживал музыкантов ленинградского рок-клуба.

В 1983 году вместе с Петром Мамоновым м Алексеем Бортничуком основал группу «Звуки Му», где играл на бас-гитаре.