Об интригах в королевской семье снимут сериал. Принц Гарри раскрыл подробности

Конфликт принца Гарри и его супруги Меган Маркл с семьей Елизаветы II получит свое продолжение на широком экране: о «Мегзите» снимут фильм.

Канал Lifetime получил одобрение на съемки нового «блокбастера» о герцогах Сассекских после их откровений в студии Опры Уинфри. Во время двухчасовой беседы пара рассказала самые интригующие подробности конфликта с монаршей семьей и, тем самым, практически раскрыла все тайны «Мегзита».

Признания герцогов стали источником вдохновения для кинопродюсеров, которые решили снять правдивый фильм о скандальных отношениях принца Гарри и его жены с королевскими родственниками.

«Сюжет фильма будет основываться на изоляции Меган и страхах Гарри, который думает, что история повторяется и он не защитит супругу и сына от того, что случилось с его матерью. Фильм также прольет свет на конфликты Уильяма и Гарри, Маркл и Миддлтон и все поймут, что привело к бесповоротному разрыву уз», — высказались создатели.