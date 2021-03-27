Многие крымчане уже жалеют о сделанном семь лет назад выборе

В эти дни пророссийски настроенные крымчане поздравляют друг друга с очередной годовщиной «возвращения Крыма в родную гавань». Однако праздничный настрой наблюдается не у всех.

Даже у наиболее рьяных сторонников России проскальзывают легкие нотки недовольства. Дальше просто несколько цитат из крымских соцсетей:

«С праздником, дорогие крымчане!!! Но горько с каждым годом все сильнее от «чудачеств» наших крымских чиновников (министров, вице-премьеров и просто всяких “хужиных” из шубной мафии! Горько и стыдно за них, позорят нас с вами, дорогие крымчане! Горько за вырубки деревьев, застройки парков и заповедных зон, горько и больно за “Массандру”, Меганом, горько за бардак и ситуацию с водоснабжением. И ОЧЕНЬ СТРАШНО, чтоб эти чиновники не погубили Крым вообще!..»;

«А с чего появятся праздничное настроение и радость? 18 марта изображать радость будут бюджетники, которых, как обычно, под кнутом «выведут» на площадь помахать флажками, возможно и я бы сменил свое диванное настроение на радость, но чему веселиться? Этому бардаку в высшем руководстве региона?..»;

«Да уж. Что-то у людей в магазине такие лица, будто Крым не наш.»;

«В страшном сне многое из того, что происходит сегодня, не представили бы тогда, семь лет назад…»;