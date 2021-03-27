Легендарному Тарантино исполнилось 58 лет

Тарантино — страстный коллекционер. Его дом в Лос-Анджелесе похож на музей кинематографа и музыки. Он битком набит старыми киноафишами (более трех тысяч!), стеллажами с кинопленками в бобинах, видеокассетами, dvd-дисками и пластинками.

«Собирать фильмы и музыку на старых носителях — это как курить марихуану, — нереальный кайф и чертовски расслабляет,»-шутит режиссер.

Отдельная страсть режиссера — старые китайские боевики. Особенно режиссер уважает кунг-фу ленты 70-х и гангстерские фильмы 80-х. Любимые актеры: Чоу Юнь-Фат, Дэнни Ли и, конечно же, Джеки Чан. Из режиссеров — Ринго Лэм, Джон Ву и Цуй Харк. Кстати, именно из фильма Ринго Лэма — «Город в огне» Тарантино беззастенчиво «одолжил» сюжет для своего первого фильма «Бешенные псы».

Среди своих любимых лент называет картину Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и все фильмы Тарковского, которого считает «лучшим из лучших». Из литературы — много читал Достоевского, Толстого и Горького. Но своей настольной книгой считает роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Как и у любого режиссера, в «копилке» Тарантино имеются проекты, которым так и не было суждено реализоваться. Это и ремейк трешфильма «Мочи, мочи их, киска!» (о стриптизершах, устроивших гонки в пустыне). И приквел «Криминального чтива». Но сам Квентин больше всего жалеет о том, что так и не снял свою версию «Казино «Рояль»» — фильма из бондианы. В роли агента 007 режиссер видел Пирса Броснана.