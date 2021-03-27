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Глава ЛНР обьявил об планах «республики» вступить в состав России

Глава самопровозглашенной «Луганской народной республики» Пасечник обьявил о стремлении региона войти в состав России.

В составе России Донбасс ждет великое будущее, говорится в заявлении.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что жители самопровозглашенной республики будут бороться за свое будущее и отстаивать свои интересы. Он не сомневается, что Донбасс станет частью РФ, «когда наступит время».

Решение об объединении с Россией республики Донбасса приняли еще в 2014 году, напомнил Пасечник. Глава ЛНР отметил, что без помощи РФ у них не было бы шансов на выживание.

«Донбасс сейчас является по сути рупором (…) устремлений большинства жителей Украины»,

— подытожил он.

27 марта, 2021 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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