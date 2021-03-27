Эмма Стоун родила ребенка от известного режиссера

Американская актриса и обладательница «Оскара» Эмма Стоун впервые стала мамой.

Отметим, что сама актриса пока не комментировала эти сообщения. Также остается неизвестным пол родившегося ребенка.

Отцом малыша стал режиссер Дэйв МакКери («Субботним вечером в прямом эфире»). Об его отношениях со Стоун стало известно еще в 2019 году, хотя пара всячески скрывала их. Известно, что свадьба должна была состояться в марте 2020 года, но была перенесена из-за пандемии. Поклонники полагают, что бракосочетание могло состояться тайно.