Что такое глютен и в чем его опасность

Глютен представляет особую опасность для людей с генетической предрасположенностью и индивидуальной непереносимостью этого белка. Такое заболевание называется целиакия.Несмотря на то, что оно встречается у 1% людей, по статистике, каждый третий обнаруживает те или иные признаки глютеновой непереносимости. У больных целиакией ухудшается работа кишечника и резко снижается иммунитет: иммунная система распознает глютен как чужеродный белок и начинает с ним активно бороться, поражая стенки тонкого кишечника. К счастью, этого можно избежать, полностью исключив продукты, содержащие глютен (вылечить целиакию пока что невозможно).

Чтобы узнать, есть ли у вас непереносимость глютена, достаточно убрать из рациона продукты, в которых он содержится. Через 10-14 дней, когда микрофлора кишечника полностью восстановится, снова вернитесь к глютеносодержащим продуктам. По реакции организма вы сразу поймете, есть у вас повышенная чувствительность к таким продуктам или нет.

Для здоровых, не больных целиакией, людей употребление продуктов с глютеном не несет никакой опасности. Поэтому ни в коем случае не отказывайтесь от употребления пшеницы, ведь в ней содержится необходимая нашему организму клетчатка. Хлеб и выпечка — продукты, употребление которых действительно стоит сократить до минимума, ведь они ничего полезного не могут дать нашему организму (исключение — цельнозерновой хлеб).