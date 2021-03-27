Бывший народный депутат Украины подозревается в организации частной армии

СБУ разоблачила организаторов частной армии в Украине.

Понятие ЧВК – частная военная компания прочно вошло в обиход украинцев. Теперь ЧВК разоблачили непосредственно в Украине. Причем, по данным СБУ, причастны к деятельности компании достаточно известные в стране люди.

По данным СБУ, возможные организаторы компании Семен Семенченко и Евгений Шевченко.

Семенченко – бывший народный депутат от партии Самопомич, также он был командиром добровольческого батальона Донбасс. Шевченко известен как источник, передавший в НАБУ данные о нескольких человек, которые хотели за взятки закрыть дела в бюро или устроиться туда на должность. По его словам, он участвовал в двух десятках оперативных разработок бюро. Официально Шевченко имел статус лица, которое дало согласие на конфиденциальное сотрудничество с правоохранительным органом, и никогда не был сотрудником НАБУ, то есть не проходил ни одного этапа конкурса.

По данным СБУ, в состав компании, которую организовали Семенченко и Шевченко, входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Подготовка членов ЧВК проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом.