Беларусь не сможет принять участие в Евровидении

Организаторы известного международного песенного конкурса Евровидение отказались допускать участников из Беларуси к конкурсу.

Организаторы отмечают, что 10 марта обратились к Белтелерадиокомпании с просьбой проверить, что учтены все высказанные в адрес группы-участника от Беларуси замечания. Впоследствии Минск в согласованные сроки предложил новую песню той же группы.

«Вещательный союз и управляющий совет конкурса тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее перспективы. Но был сделан вывод, что эта заявка так же нарушает правила, гарантирующие, что конкурс не будет использован в чьих-либо интересах, и что его репутация не будет подорвана. Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, то с сожалением констатируем, что Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе «Евровидение» в мае», – говорится в сообщении.

В обращении организаторов музыкального шоу к БТРК подчеркивалось, что композиция «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».