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З початку 2020 року 5 українських фільмів отримали 7 міжнародних нагород, — Держкіно

П’ять стрічок з України отримали міжнародні нагороди у 2020-2021 роках

Про це повідомило Державне агентство з питань кіно у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У 2021 році фільм Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» отримав нагороду Cinema Eye Honors», – йдеться у повідомленні.

У 2020 році нагороди отримали п’ять фільмів:

  • «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірини Цілик – «Приз за найкращу режисуру» в конкурсі світового документального кіно на Кінофестивалі Санденс;
  • «Погані дороги» Наталії Ворожбит – відзнака за кращу новаторську стрічку у секції «Тиждень критики» на 77-у Венеційському кінофестивалі;
  • «Із зав’язаними очима» Тараса Дроня – «Найкращий фільм» конкурсної програми Competition 1-2 на 36-у Варшавському міжнародному кінофестивалі;
  • «Тільки Диво» Олени Каретник – Міжнародний кінофестиваль для дітей та юнацтва «WonderFest» в номінації «Краще візуальне рішення та операторська робота»;
  • «Цей дощ ніколи не скінчиться» Аліни Горлової – «Найкращий фільм»програми First Appearance на Міжнародному кінофестивалі документального кіно в Амстердамі, а «За найкращий повнометражний фільм» на фестивалі Festival dei Popoli.
26 марта, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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