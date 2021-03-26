Україна може розглянути питання водопостачання у Крим – Кравчук Байден: «Мы должны доказать, что демократия работает» » З початку 2020 року 5 українських фільмів отримали 7 міжнародних нагород, — Держкіно П’ять стрічок з України отримали міжнародні нагороди у 2020-2021 роках Про це повідомило Державне агентство з питань кіно у відповідь на запит Радіо Свобода. «У 2021 році фільм Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» отримав нагороду Cinema Eye Honors», – йдеться у повідомленні. У 2020 році нагороди отримали п’ять фільмів: «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірини Цілик – «Приз за найкращу режисуру» в конкурсі світового документального кіно на Кінофестивалі Санденс;

«Погані дороги» Наталії Ворожбит – відзнака за кращу новаторську стрічку у секції «Тиждень критики» на 77-у Венеційському кінофестивалі;

«Із зав’язаними очима» Тараса Дроня – «Найкращий фільм» конкурсної програми Competition 1-2 на 36-у Варшавському міжнародному кінофестивалі;

«Тільки Диво» Олени Каретник – Міжнародний кінофестиваль для дітей та юнацтва «WonderFest» в номінації «Краще візуальне рішення та операторська робота»;

«Цей дощ ніколи не скінчиться» Аліни Горлової – «Найкращий фільм»програми First Appearance на Міжнародному кінофестивалі документального кіно в Амстердамі, а «За найкращий повнометражний фільм» на фестивалі Festival dei Popoli.