Япония получила вторую подлодку с литий-ионными аккумуляторами

Морские силы самообороны Японии 24 марта 2021 года приняли в свой состав последнюю серийную дизель-электрическую подводную лодку типа «Сорю», сообщает Jane’s. Корабль, получивший имя «Торю», стал вторым по счету на вооружении Японии, оснащенным литий-ионными аккумуляторными батареями вместо традиционных для таких кораблей свинцово-кислотных.

Строительство подводных лодок типа «Сорю» велось с 2005 года японскими корпорациями Kawasaki Heavy Industries и Mitsubishi Heavy Industries. В общей сложности в Японии были построены 12 подлодок типа «Сорю». Предпоследний корабль этого типа и первый, оснащенный литий-ионными аккумуляторами, — «Орю» — поступил в состав Морских сил самообороны Японии в марте 2020 года.

Подводное водоизмещение подлодки «Торю» составляет 4,2 тысячи тонн при длине 84 метра и ширине 9,1 метра. Корабль может развивать скорость до 20 узлов. Использование литий-ионных аккумуляторов на дизель-электрических подлодках позволяет решить несколько задач: увеличить дальность хода подлодки за счет большей емкости батарей и освободить часть внутреннего пространства за счет меньшего объема аккумуляторов.

Кроме того, литий-ионные аккумуляторы можно перезаряжать с использованием бо́льших токов, чем при зарядке свинцово-кислотных элементов питания. Это означает, что на полную зарядку литий-ионных батарей необходимо существенно меньше времени.