Xiaomi займется выпуском электромобилей

Китайский производитель телефонов Xiaomi будет выпускать электрокары под собственным брендом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Автомобили будут выпускаться на мощностях компании Great Wall, крупнейшего в Китае производителя грузовиков.

Ожидается, что первые электрокары под маркой Xiaomi появятся в 2023 году. Предполагается, что их программное обеспечение будет совместимо с другими устройствами компании.

Официально, по данным Reuters, о выходе Xiaomi на рынок электрокаров будет объявлено на следующей неделе. Акции Xiaomi на фоне сообщения агентства выросли на 9%, акции Great Wall в Гонконге — на 15%.