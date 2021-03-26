В администрации Байдена пока нет единого мнения по санкциям против России

Администрация президента США Джо Байдена пока не выработала единого подхода к санкциям в отношении России, так как в Белом доме есть сторонники как жесткой, так и умеренной линии, сообщает Financial Times .2 марта Госдепартамент официально объявил о нарушении Россией запрета на использование химического оружия — для покушения на оппозиционера Алексея Навального и отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

С этого момента был запущен «обратный отчет», и у администрации есть три месяца, чтобы определиться с ответными мерами.

Байден рассматривает санкции против российского госдолга, заморозку активов российских олигархов и чиновников, а также запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров и должен принять решение до 2 июня.

Сторонники радикальных решений хотят использовать санкции, чтобы наказать президента России Владимира Путина за использование боевого отравляющего вещества «Новичок», кибератаку против американского правительства, вмешательство в выборы-2020 и заключение Навального в колонию, где, по словам оппозиционера, к нему применяют пытки бессонницей и отказывают в надлежащей медицинской помощи.

Жесткую линию гнет замглавы Госдепа Виктория Нуланд. Свободно говорящая по-русски и продвигавшая санкции еще в администрации Барака Обамы, Нуланд призывает не дожидаться, пока к США будет готов присоединиться Евросоюз и действовать самостоятельно, помня о атаках Кремля на Грузию и Украину.

Группу санкционных скептиков представляют чиновники Госдепа и финансовая бюрократия, пишет FT. Они напоминают, как санкции 2018 года в отношении Олега Дерипаски и «Русала» привели к сбоям поставок и росту цен на рынке алюминия. Идея санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» популярна среди политиков из Техаса, но такое решение может стать яблоком раздора в отношениях США и ЕС.

Санкции против рублевого госдолга, хотя и способны обвалить рубль, вряд ли получат поддержку ЕС, считают скептики, и не приведут к разорению Кремля: резервы ЦБ РФ составляют почти 600 млрд долларов, при том что инвестиции нерезидентов в ОФЗ едва превышают 40 млрд.

Наиболее вероятный сценарий, говорят источники FT, — это постепенно затягивание санкционной удавки, которое начнется с визовых запретов для высокопоставленных российских чиновников и олигархов, и будет дополнено заморозкой активов для лиц, непосредственно причастных к нарушениям.

Затем могут последовать меры на покупку российских активов американскими финансовыми институтами, пишет FT.