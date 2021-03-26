Умерла от дырки в легких «самая тяжелая женщина России»

Умерла жительница Волгограда Наталья Руденко, некогда весившая больше трех центнеров и известная как «самая тяжелая женщина России». Об этом сообщает V1.RU.

Родственники россиянки рассказали, что осенью прошлого года она заразилась коронавирусом. «После этого ей укол сделали. То ли в прыщик, то ли куда-то еще. Потом вычищали, вычищали, но я так и не поняла, что случилось», — уточнила тетя женщины Людмила.

Другие представители семьи Руденко сообщили, что после заражения коронавирусом она лежала в больнице. Там у россиянки нашли «дырку в легких», и ее экстренно перевезли в областную больницу, где она и умерла.

В январе 2021-го Руденко сообщила, что похудела на 150 килограммов за два года, однако во время болезни ее вес увеличился. В конечном счете она собиралась похудеть до 70 килограммов, чтобы надеть юбку мечты.

Женщина с детства боролась с избыточным весом. Более десяти лет назад, после выкидыша, ее вес начал стремительно расти из-за гормонального сбоя. Руденко долгое время не понимала этого, «заедала проблемы» и говорила всем близким, что непременно «возьмется за себя».

Она осознала необходимость медицинской диеты в 2015 году. К тому моменту россиянка перестала выходить из дома — она не могла самостоятельно спуститься со второго этажа.