Україна може розглянути питання водопостачання у Крим – Кравчук

У разі виникнення на півострові гуманітарної катастрофи, Україна може розглянути можливість постачання води в окупований Крим.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

“Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з точки зору забезпечення водою… Тому питання про воду окремо може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, а не в плані “дай воду, тому що цього хоче Росія””, — зазначив Кравчук.

Він зауважив, що за всі проблеми з водопостачанням на півострові несе відповідальність держава-окупант – Росія.

“Я керуюся міжнародними нормами, а саме: країна, яка окупувала будь-яку територію, несе повну відповідальність за життя людей на цій території. За політику, яку вона там проводить, за стан народу. Це відповідальність окупаційної влади, а не України”, — підкреслив очільник української делегації в ТКГ.

За його словами, навіть якщо доведеться розглядати питання постачання води до Криму, це не означає, що вода буде подаватися відразу. Він підкреслив, що цьому передуватиме процес переговорів.

Це не робиться так, що трапилася катастрофа, і відразу відбуваються якісь дії. У всьому світі такий процес виглядає так: обговорюється питання, приймаються рішення на певних умовах, і тільки після цього можна говорити, як і що буде робитися”, — пояснив Кравчук.