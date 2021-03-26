Три сестры: Кайли Дженнер, Ким и Кортни Кардашьян поделились снимками с совместного отдыха

Несмотря на порой возникающие разногласия и ссоры, сестры Кардашьян — Дженнер все же дружны и часто проводят время вместе. Недавно 23-летняя Кайли, 40-летняя Ким и 41-летняя Кортни вместе отдыхали в теплых краях и вчера поделились в соцсетях отпускными кадрами.

Кортни Кардашьян, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян

Звезды продемонстрировали полное сестринское единение, выбрав даже бикини одинаковой цветовой гаммы.

Королевы,

— резюмировали поклонники звездного семейства.

Вспомнила об отдыхе и старшая сестра Кайли Ким Кардашьян, которая тоже поделилась серией отпускных снимков. В поездку звезда брала с собой и старшую дочь — семилетнюю Норт, которая тоже засветилась на кадрах. Возможно, остальные трое детей, пятилетний Сейнт, трехлетняя Чикаго и годовалый Псалм, также составили ей компанию.

Несмотря на бракоразводный процесс с мужем Канье Уэстом, Ким выглядит абсолютно счастливой. Звезда наслаждается жизнью и, как говорят инсайдеры, намерена двигаться вперед.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с дочерью Норт

Сейчас сестры Ким оказывают ей большую поддержку и помогают с детьми. Несмотря на то что они тепло относятся к Канье и считают его членом своей семьи, они поддержали решение Ким расстаться с мужем.

Все сестры знают о ситуации и очень поддерживают ее. Они все любят Канье как брата, но согласны, что ему и Ким лучше расстаться, — отмечал инсайдер.

Пара уже договорилась о разделе совместного имущества и, как ожидается, скоро уладит и другие вопросы.