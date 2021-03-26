Полицейский робо-пес «участвовал» в освобождении заложников

Департамент New-York Police Department (NYPD) имеет в своем распоряжении уникальный инструмент, чтобы быстро и безопасно, реагировать на чрезвычайные ситуации — робо-пса, по «кличке» «Digidog» (Цифропес). При массе в сорок килограмм, робот способен передвигаться со скоростью до пяти километров в час. Так же может перемещаться по лестничным пролетам.

«Этот робот может использовать свой искусственный интеллект (ИИ) для навигации в помещения повышенной сложности», — сказал Deepu John из NYPD TARU. Джон, один из многих офицеров, обученных управлять собакой-роботом, говорит, что это так же просто, как играть в видеоигру. Цифропес оснащен камерами и фонариком, его удобно отправлять на разведку, что позволяет копам наблюдать за происходящим в реальном времени. «Мы можем отправить его в полную темноту и получить представление о том, что происходит внутри», — сказал Джон.

Digidog уже использовался департаментом, в том числе в Бруклине еще в октябре, когда подозреваемый в стрельбе забаррикадировался в доме. А позже в Квинсе Digidog пригодился в напряженной сцене, где двое вооруженных мужчин держали пять заложников в доме. «Людям нужна была еда, поэтому мы привязали ее к роботу, и отправили на место», — сказал Digiacomo.